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Корабль Crew Dragon с гражданским экипажем достиг орбиты высотой 585 километров

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX достиг орбиты высотой 585 километров
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Фото: Joe Skipper / Reuters

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем, который полностью состоит из гражданских лиц, достиг орбиты высотой 585 километров. Об этом сообщается в Twitter компании.

«Dragon и экипаж миссии Inspiration4 достигли круговой орбиты 585 км, что стало рекордом высоты для Dragon», — указывается в сообщении корпорации.

Ракета-носитель стартовала в 20:02 по местному времени (03:02 16 сентября по московскому) в рамках миссии Inspiration4. Ожидается, что полет продлится около трех суток.

В ходе миссии Inspiration4 на космическом корабле Crew Dragon запустили сразу четверых людей — миллиардера Джареда Айзекмана, исследовательницу Сиан Проктор, помощника врача Хейли Арсенокс и ветерана Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофера Семброски.

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