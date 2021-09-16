SpaceX впервые запустила корабль с гражданским экипажем

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Трансляция ведется на сайте компании.

В ходе миссии Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon запустили сразу четверых людей — миллиардера Джареда Айзекмана, исследовательницу Сиан Проктор, помощника врача Хейли Арсенокс и ветерана Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофера Семброски. На низкой околоземной орбите корабль будет находиться трое суток. Стыковка с МКС не планируется. Миссия Inspiration4 станет первой гражданской для Crew Dragon. Ее целью заявлен сбор средств для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Миссию полностью оплатил Айзекман.