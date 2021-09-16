Цена на золото рухнула

Стоимость золота на торгах 16 сентября падала более чем на два процента

Цены на золото на торгах 16 сентября падают более чем на два процента. Цена декабрьского фьючерса на бирже в Нью-Йорке на момент написания новости рухнула до 1754,7 доллара за тройскую унцию, на минимуме стоимость составляла 1745,5 доллара.

Металл дешевеет на фоне публикации статистических данных из США, отмечает РИА Новости. Так, Минторг страны отчитался о росте розничных продаж в августе вопреки прогнозам аналитиков о снижении, в результате чего курс доллара против других основных валют растет.

Помимо этого, на следующей неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы США, что также сказывается на цене золота, пишет Reuters. Многие представители регулятора поддерживают сворачивание мер по стимулированию экономики. По оценкам аналитика Питера Фертига из Quantitative Commodity Research, прогнозы для золота выглядят не слишком оптимистично.

Стоимость металла, как правило, оценивается в американской валюте. Цена золота и доллар имеют обратную зависимость — чем дороже доллар, тем дешевле золото, поскольку металл дорожает в других валютах, а это снижает спрос.

В середине августа аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management призывали инвесторов пересмотреть вложения в драгоценные металлы, ссылаясь на укрепление американской валюты и восстановление экономики от последствий пандемии. В начале года золото торговалось на уровне 1900 долларов за унцию.

