Генерал США объяснил звонок китайским военным во время президентства Трампа

Генерал армии и 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли следовал своим обязанностям, когда звонил китайским военным в последние месяцы правления экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал FOX со ссылкой на пресс-секретаря Марка Милли.

В своем официальном заявлении генерал отметил, что его полномочия как старшего советника президента и министра обороны позволяли ему совершать подобные шаги. Его звонки в октябре 2020 года и январе 2021 должны были подтвердить Пекину намерение США поддерживать стратегическую стабильность в мире.

Также пресс-секретарь генерала Милли полковник Дэйв Батлер сообщил, что все звонки его руководителя координируются с министерством обороны, об их содержании известно Пентагону. При этом FOX приводит слова бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны США Кристофера Миллера, который утверждает, что не давал Милли никаких распоряжений тайно звонить в Китай. Он также назвал поступок генерала «позорным и беспрецедентным актом неподчинения».

О том, что Марк Милли звонил китайским военным стало известно из опубликованных в Washington Post отрывков книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортера Роберта Коста. По словам авторов, Милли обратился к генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он заверил своего китайского коллегу, что США не будут нападать на Китай, а если такое решение будет принято, Милли обязательно предупредит Пекин.