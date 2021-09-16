В России создали эксклюзивную одежду

Медиапортал ÖMANKÖ выпустил капсульную коллекцию одежды к международной ярмарке современного искусства Cosmoscow c «живым» принтом. Как сообщили в пресс-службе «ВКонтакте», линейка будет эксклюзивно представлена на мероприятии.

«Каждый посетитель сможет "оживить" ее в Клипах "ВКонтакте" — достаточно навести на принт камеру смартфона», — говорится в сообщении.

В капсульную коллекцию входят минималистичные худи, футболки и шоперы в черном и белом цвете. К ним прилагается открытка с QR-кодом, при переходе по которому запустится AR-эффект в «Клипах».

На принтах изображен Гостиный двор, где изначально планировалось провести Cosmoscow. С помощью клипов в дополненной реальности он превратится в Центральный Манеж — новую площадку ярмарки. Рисунок будет меняться: становиться трехмерным и динамичным.