США захотели больше тратить на детей

Министерство финансов США признало, что национальная система по уходу за детьми «неработоспособна», так как подвержена сбоям в рыночном механизме. В отчете, информацию из которого приводит CNBC, отмечается, что многие родители сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут себе позволить качественный уход за детьми.

Одна из причин «неработоспособности» системы заключается в том, что родители должны обеспечивать уход детям в то время, когда они меньше всего способны это делать из-за долгов за ипотеку и обучение. Из отчета министерства финансов следует, что высокий уровень ухода за детьми позитивно отобразится на жизни граждан и улучшит экономику в целом.

Министерство финансов хочет ввести оплачиваемый семейный отпуск, всеобщее дошкольное образование и значительные налоговые льготы для родителей и иждивенцев. В это же время демократическая партия работает над составлением законопроекта о социальных расходах, который будет включен в план президента США Джо Байдена на 3,5 триллиона долларов. По оценкам демократов Палаты представителей, для реализации проекта лидера страны потребуется потратить 450 миллиардов долларов на субсидии на дошкольное образование и уход за детьми для малообеспеченных семей. Национальная программа отпусков обойдется в еще примерно 500 миллиардов долларов.

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Демократы также выступают за постоянное расширение налоговой льготы по уходу за иждивенцами на сумму почти 100 миллиардов долларов. Самая большая статья расходов — это продление повышенной налоговой скидки на детей до 2025 года. Согласно подсчетам, мера обойдется в 550 миллиардов долларов в течение десятилетия.

Масштабы и стоимость программ вызвали нападки республиканцев, которые обвиняют демократов в попытках усилить государственный контроль за жизнью американцев. «Мы должны сосредоточиться на том, чтобы трудолюбивые налогоплательщики могли обеспечить лучший уход для своих детей. Нельзя слепо тратить деньги на проблему и называть это ее решением», — заявила член Республиканской партии Вирджиния Фокс.

Согласно недавним опросам, программы по уходу за детьми в пакете расходов демократов пользуются широкой популярностью. План Байдена на 3,5 триллиона долларов уже одобрен Палатой представителей, и теперь его должен принять Сенат США. Однако не все финансисты согласны с эффективностью плана: исследователи пришли к выводу, что проект может ударить по экономике США.