Женщина откусила кусок от гамбургера и увидела человеческий палец

Жительница Боливии купила гамбургер в кафе и нашла в нем человеческий палец

Жительница боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра нашла человеческий палец в гамбургере, который купила в кафе. Об этом сообщает портал Market Research Telecast.

В ходе расследования произошедшего выяснилось, что женщина заказала блюдо под названием «Великолепный гамбургер». Она откусила от него кусок и увидела среди начинки палец.

«У нас есть подтверждение того, что гамбургер был продан в этом заведении, и в нем содержалась оставшаяся часть пальца», — заявил вице-министр по защите прав потребителей Хорхе Сильва.

По предварительным данным, за два дня до этого один из рабочих, который отвечал за изготовление мясного фарша для 20 ресторанов сети, лишился двух пальцев в результате несчастного случая. Сотрудника госпитализировали в частную больницу.

Мужчина готовил от 45 до 80 килограммов мяса, которое используется для гамбургеров. Руководство заведения заявило, что партия фарша изготовленного в день, когда произошел инцидент, была изъята, однако подчеркнуло, что проведет внутреннее расследование.

Ресторан, в котором женщина нашла палец, закрыли. Сильва подчеркнул, что проверки будут проведены во всех 20 заведениях, куда могло поступить мясо.

Ранее сообщалось, что пенсионер Джордж Бердвуд из города Тетбери, графство Глостершир, Великобритания, нашел человеческий зуб в имбирном печенье. Он заявил, что корень найденного зуба разрушен до такой степени, что неудивительно, что он выпал.

