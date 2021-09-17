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Коронавирус помог Индии в борьбе с давней проблемой

В Индии из-за удаленной работы выросло количество женщин в руководстве компаний
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Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Пандемия коронавируса навредила экономике Индии, но одновременно и помогла ей решить давнюю проблему гендерного неравенства на рынке труда. Как сообщает CNN, в стране значительно выросло количество женщин, занимающих руководящие посты.

Онлайн-сервис по поиску работы JobsForHe опросил более 300 индийских компаний и выяснил, что в 2020 году 43 процента руководителей среднего и высшего звена были женщинами — это больше показателя 2019 года на 20 процентных пунктов. Также в 2021 году число женщин, активно ищущих возможность трудоустроиться, увеличилось на 89 процентов по сравнению с 2020 годом. «Несмотря на замедлившийся рост на труд, мы установили, что компании во всех секторах экономики наняли женщин на 20 процентов больше, чем годом ранее», — подтвердил основатель рекрутингового агентства Ciel HR Services Адитья Мишра.

Тенденция объясняется массовым переходом на удаленку на фоне распространения COVID-19. Однако, считают некоторые эксперты, долго такая ситуация может не продлиться: все больше компаний по всему миру стали возвращать сотрудников в офисы, по крайней мере на неполный рабочий день. Несмотря на то, что Индия является одной из самых быстрорастущих экономик в мире, женщины в стране составляют чуть больше 20 процентов от общей рабочей силы. Для сравнения в США этот показатель приближается к 50 процентам.

Нехватка женщин на рынке труда объясняется многими факторами, от ограничивающих культурных традиций до распространенности домогательств на рабочем месте. Однако за последнее десятилетие правительство и корпорации прикладывали усилия, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Так, по данным Harvard Business School Review, Индия одной из первых среди развивающихся стран ввела гендерные квоты — от всех публичных компаний требовалось назначать хотя бы одну женщину в правление. Кроме того, в стране ввели 26-недельный оплачиваемый декретный отпуск. Однако до пандемии уровень безработицы среди женщин продолжал оставаться крайне высоким, и только в 2020 ситуация на рынке труда стала меняться.

Тем не менее ВОЗ сообщила, что от пандемии коронавируса и его последствий большего всего пострадали именно женщины. «В относительных цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин», — констатировал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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