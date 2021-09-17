Замораживающий тела ради воскрешения бизнесмен рассказал об угрозах кавказцев

Бизнесмен, который занимается заморозкой тел россиян для их последующего воскрешения, рассказал об угрозах со стороны кавказцев. Об этом в пятницу, 17 сентября, пишет в своем Telegram-канале «Подъем».

Один из учредителей компании «КриоРус» Данила Медведев сообщил, что 16 сентября к нему пришли двое мужчин с «первым предупреждением». Они заявили, что надо возвращать долги, и намекнули на то, что с предпринимателем может что-то случиться.

Медведев полагает, что незнакомцев прислала его бывшая супруга и коллега Валерия Удалова, с которой они делят фирму и пациентов. Женщина, в свою очередь, утверждает, что на нее клевещут.

8 сентября стало известно, что в подмосковном Сергиевом Посаде со склада компании «КриоРус» вывезли несколько сосудов с замороженными ради дальнейшего воскрешения телами людей. Уточнялось, что на складе была прорезана дыра, через которую вынесли несколько сосудов Дьюара, погрузили их на грузовики и увезли.

По данным «Газеты.Ru», это сделала бывшая супруга гендиректора Валерия Удалова. Они вдвоем основали компанию в 2006 году, но потом развелись и стали делить предприятие.

Как указано на сайте предприятия, «КриоРус» использует технологию креоники. Это легальный способ погружения человека в глубокую заморозку в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости — вылечить и омолодить.