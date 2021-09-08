Две компании не поделили тела замороженных ради воскрешения россиян

В подмосковном Сергиевом Посаде на складе компании «КриоРус» попытались вывезти сосуды с замороженными ради дальнейшего воскрешения телами людей. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября. На складе была прорезана дыра, оттуда вынесли несколько сосудов Дюара с замороженными телами, погрузили их на грузовики и увезли. Генеральный директор компании Данила Медведев обратился в полицию.

По данным «Газеты.Ru», капсулы с телами вывезла бывшая супруга гендиректора Виктория Удалова. Они вдвоем основали компанию в 2006 году, однако позднее развелись и начали делить предприятие. По словам женщины, муж в апреле 2021 года решил вернуть себе контроль над предприятием, для чего пришел на территорию склада, выгнал работника и поменял там замки.

Удалова утверждает, что вывоз тел был попыткой забрать принадлежащее ей оборудование из хранилища. На данный момент полиция проводит проверку документов для выяснения, кому принадлежит компания.

Российская компания «КриоРус» занимается заморозкой умерших людей и животных в жидком азоте ради того, чтобы будущие технологии позволили их воскресить. Предприятие не дает никаких гарантий, что дальнейшее оживление возможно.

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