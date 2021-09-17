Рубль сохранил позиции к доллару и евро

Курс рубля к доллару и евро остался на уровне 16 сентября

Курс рубля в начале основной торговой сессии Московской биржи в пятницу, 17 сентября, демонстрирует незначительную динамику.

По состоянию на 10:20 доллар торгуется на уровне 72,57 рубля (плюс 0,02 процента), а евро — 85,49 рубля (плюс 0,11 процента). Первые сделки по доллару на «Московской бирже» прошли в диапазоне от 72,47 до 72,61 рубля, евро — от 85,30 до 85,49 рубля.

Индекс Московской биржи упал на 0,4 процента, до 4029,22 пункта, индекс РТС — на 0,32 процента, до 1750,29 пункта.

С 17 сентября вступают в силу новые базы расчетов индексов акций на Мосбирже. В обновленную базу расчета индекса «голубых фишек» — акций самых крупных и популярных компаний Мосбиржи — вошли ценные бумаги TCS Group Holding (TCSG). Также с этого дня из базы расчета основных индексов биржи исключатся ценные бумаги ПАО «Россети». Таким образом, теперь база расчета индексов Мосбиржи и РТС состоит из 43 ценных бумаг.