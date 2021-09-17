Тренер раскрыла три главные ошибки при похудении

Тренер из Австралии раскрыла три главные ошибки при избавлении от лишнего веса. Ее слова приводит Daily Mail.

Рейчел Аттард (Rachael Attard) объяснила, что при похудении многие люди выбирают неправильный тип кардиотренировок. По ее словам, бег, ходьба по лестнице и кроссфит являются не слишком эффективными в борьбе с лишними килограммами. «Лучшее, что вы можете сделать для своей фигуры, — это ходьба. Я советую своим клиентам ходить минимум три раза в неделю и каждый раз стремиться к отметке в десять тысяч пройденных шагов», — подчеркнула она.

Более того, австралийка заверила, что некоторые силовые упражнения могут придать фигуре лишние объемы. «Приседания, становая тяга и выпады делают бедра и ягодицы объемнее. Они не подойдут вам, если вы хотите визуально стать стройнее. Вместо этого стоит обратить внимание на тренировки, направленные на улучшение выносливости. Они с гораздо большей вероятностью помогут избавиться от жира», — сказала эксперт.

Также Аттард отметила, что нельзя забывать о правильном питании. «Я советую рассчитать свое ежедневно потребляемое количество килокалорий и есть примерно на 200 единиц меньше от получившегося числа. Ни в коем случае нельзя потреблять меньше 1200 килокалорий в день. Любая форма диет и ограничений замедляет метаболизм. Чем медленнее метаболизм, тем труднее сжигать лишний вес», — заключила женщина.

В июле еще один тренер раскрыла способ похудеть без отказа от любимой еды. Софи Аллен (Sophie Allen) заявила, что наиболее распространенной ошибкой среди мечтающих похудеть является единовременное применение нескольких методов, таких как строгая диета, ежедневные тренировки и прохождение 15 тысяч шагов за сутки. По ее мнению, такие нагрузки приводят к быстрому психологическому истощению.