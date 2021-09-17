Россиян бесплатно обучат одному способу заработка

«ВКонтакте» объявила о запуске VK Squad — бесплатной платформы для обучения видеоблогингу. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Так, пользователи получат бесплатный доступ к серии обучающих видеокурсов по разным дисциплинам. «Новых знаний будет достаточно, чтобы запустить свой видеопроект, найти поклонников, получить первый заработок и начать путь к славе», — говорится в сообщении.

Предполагается, что юзеры научатся, в частности, уверенно вести себя в кадре, подбирать видеотехнику, монтировать эффектные видео, строить стратегии продвижения и анализировать их результаты, работать с инструментами монетизации, развивать личный бренд и свой имидж, противостоять давлению и буллингу, а также создавать и поддерживать лояльное комьюнити.

«ВКонтакте объединяет миллионы авторов, которые регулярно публикуют видео в своих профилях, проводят трансляции, снимают клипы и имеют все возможности, чтобы стать популярными. Цель платформы VK Squad — объединить опыт экспертов и поделиться с аудиторией авторов экспертизой по созданию вовлекающего видеоконтента», — заметила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Первый курс программы стартует во вторник, 21 сентября. Преподавателями станут профильные специалисты, к примеру блогер Стас Давыдов, старший редактор отдела моды журнала Glamour Полина Шабельникова, экс-главред сообщества «Лентач» Тарас Сычев.