Интернет и СМИ
 
Последние новости
Экономист рассказал об опасных для Европы последствиях суда с «Газпромом»
Александр Емельяненко описал встречу с Путиным
Американки оскорбились одной просьбой официантки и избили ее на глазах прохожих
Назван самый обедневший богач мира
Обвиняемого в убийстве школьницы российского подполковника увезли из СИЗО Самары
Путину представили план строительства нового моста в Петербурге
Девушка сравнила фото желаемого тату с реальной работой мастера и разозлилась
Стал известен браузер на компьютере Путина
Доктор Мясников предупредил об опасности считающихся полезными продуктов
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян бесплатно обучат одному способу заработка

«ВКонтакте» запускает 21 сентября бесплатную платформу для обучения видеоблогингу VK Squad
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thiago Prudencio / Globallookpress.com

«ВКонтакте» объявила о запуске VK Squad — бесплатной платформы для обучения видеоблогингу. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Так, пользователи получат бесплатный доступ к серии обучающих видеокурсов по разным дисциплинам. «Новых знаний будет достаточно, чтобы запустить свой видеопроект, найти поклонников, получить первый заработок и начать путь к славе», — говорится в сообщении.

Предполагается, что юзеры научатся, в частности, уверенно вести себя в кадре, подбирать видеотехнику, монтировать эффектные видео, строить стратегии продвижения и анализировать их результаты, работать с инструментами монетизации, развивать личный бренд и свой имидж, противостоять давлению и буллингу, а также создавать и поддерживать лояльное комьюнити.

«ВКонтакте объединяет миллионы авторов, которые регулярно публикуют видео в своих профилях, проводят трансляции, снимают клипы и имеют все возможности, чтобы стать популярными. Цель платформы VK Squad — объединить опыт экспертов и поделиться с аудиторией авторов экспертизой по созданию вовлекающего видеоконтента», — заметила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Первый курс программы стартует во вторник, 21 сентября. Преподавателями станут профильные специалисты, к примеру блогер Стас Давыдов, старший редактор отдела моды журнала Glamour Полина Шабельникова, экс-главред сообщества «Лентач» Тарас Сычев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Билайн и «ВКонтакте» поддержат документальный сериал о «ЛизаАлерт»
Музыку «ВКонтакте» можно будет слушать без интернета
«ВКонтакте» анонсировала десктопное приложение для видеозвонков
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0120 июля

«Я думала, что моя жизнь кончена»

Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
07:2715 сентября

Мясников отсоветовал искать у себя инсульт при головокружении

19:4415 сентября

Познер ответил на вопрос о собственной успешности

18:2615 сентября

Популярная ведущая назвала причину ухода из утреннего шоу спустя 20 лет работы

Интернет и СМИ00:0215 июля

«Я испытываю ужас»

Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
17:3615 сентября

В России запустили сериалы «Советский дизайн» и «Френдзона»

17:1615 сентября

Известный оператор раскрыл изнанку съемок рекламы

16:0915 сентября

В работе Telegram зафиксировали сбой

Интернет и СМИ00:08 9 июля

«Ленин — гриб»

Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
15:5715 сентября

Блогерша запугала детей ради лайков и разрушила семью

14:4615 сентября

Роскомнадзор обратился к «Билайну» из-за утечки данных абонентов

14:0215 сентября

Врач перечислила неочевидные признаки ранней стадии опасного заболевания

Россия
Фура с шампанским перевернулась в Подмосковье и попала на видео
В России начались трехдневные выборы.
Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне?
Голикова раскрыла число трудящихся в «красной зоне» медработников
Наблюдатели обнаружили фейк в сообщении о вбросе в Санкт-Петербурге
«Они чувствуют себя обиженными»
Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
Вячеслав Фетисов принял участие в голосовании в Подмосковье
Все материалы
Мир
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Глава «Газпрома» назвал срок исчерпания запасов газа в России
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
В Госдуме пообещали скорое ограничение выдачи кредитов
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
«Столото» профинансировало стипендии и грант в память о Михаиле Борисове
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
ЦБ продал «вылеченный» банк в Казахстан
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Нурмагомедов назвал лучший способ «разгрузиться»
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Макгрегор анонсировал проект на Netflix
Все материалы
Культура
Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
Моргенштерн поделился подробностями об отношениях с супругой
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Умерла звезда мюзиклов золотого века Голливуда Джейн Пауэлл
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Егор Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов вспомнил о расплакавшейся из-за Павла Воли Памеле Андерсон
Доктор Мясников призвал россиян потеть хотя бы один раз в день
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Мужчина узнал правду о невесте за неделю до свадьбы и захотел отменить праздник
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
Стало известно о назначенном Дмитрию Киселеву лечении
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
В линейке Renault Logan появится битопливная версия
Представлен народный кросс-хэтчбек Citroen C3
Модель предназначена в первую очередь для рынков развивающихся стран
Новые Tesla могут признать опасными
29 лучших вседорожников России: посмотрите их все
Народное, экспертное и блогерское жюри выбрали лучшие модели
Российские Nissan Qashqai и X-Trail обзавелись стильной версией
Видео: cамый желанный Porsche 911 в мире
Как маркетологи Porsche очаровали меня наклейкой на двери
Lucid Air официально стал самым дальнобойным электромобилем
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Четыре российских шефа попали в список ста лучших поваров мира
Все материалы