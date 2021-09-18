Катер с людьми на борту столкнулся с мостом и затонул в Петербурге

Трех человек доставили в больницу после столкновения катера с мостом в Петербурге

Прогулочный катер с четырьмя людьми на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 18 сентября, около 5 утра. Из четверых пострадавших трое доставлены в больницу.

Разлива нефтепродуктов не произошло.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее, в июне, сообщалось о столкновении маломерного судна с теплоходом в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста в Петербурге. Спасатели доставили на берег шестерых человек. Пострадавших в результате столкновения не было.