В Москве разыграли первые квартиры среди проголосовавших онлайн

В Москве разыграли первые десять квартир среди участников электронного голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Москва 24».

Кроме того, в субботу, 18 сентября, будут разыграны 50 автомобилей и призовые баллы. Победители акции «Миллион призов» после 12:00 каждого дня розыгрыша получат СМС-сообщение с номера DIT_MOS с информацией о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.

Принять участие в акции смогли более 1,1 миллиона проголосовавших 17 сентября до 20:00. В следующий раз подарки разыграют 19 и 20 сентября.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году в период с 17 по 19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

