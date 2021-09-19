Раскрыт заработок Наташи Королевой на внебрачной дочери

Раскрыт заработок певицы Наташи Королевой на внебрачной дочери, которую выносила суррогатная мать, и для рождения которой артистка дала свой генетический материал. От отца девочки певица получила 175 миллионов рублей, об этом стало известно в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Девочке сейчас два года, она живет со своим отцом в Сан-Франциско, США.

«Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась», — поделилась певица. Как выяснила Кудрявцева, за рождение девочки Королева получила примерно 50 биткоинов (около 175 миллионов рублей).

В этой же передаче Королева рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды. Королева призналась, что виделась со своим ребенком и в подтверждение слов показала фотографию, на которой держит дочь на руках.

Официально у Наташи Королевой и Сергея Глушко есть 19-летний сын Архип.