Тарзан отреагировал на новость о внебрачной дочери Королевой

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко признался, что поражен новостью о рождении о жены внебрачной дочери. Своими эмоциями артист поделился в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Он относится к этой информации с радостью. «Но ты же не была беременна», — удивился шоумен. В какой-то момент 51-летний Глушко подскочил с дивана и начал кричать: «Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше. Я рад, молодец», — сказал артист.

Ранее исполнительница рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.