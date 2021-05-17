Вернувшийся в Россию сын Наташи Королевой назвал минусы жизни в США

Сын певицы Наташи Королевой Архип назвал минусы жизни в США. В своем Instagram-аккаунте он рассказал о том, как три года прожил в Майами.

Вернувшийся в Россию молодой человек признался, что ему было скучно в этом городе, так как там «вся жизнь протекает очень медленно». Кроме того, он отметил, что ему не нравится жара и постоянная влажность, поэтому ему не подошел местный климат. Среди недостатков Архип также перечислил американский менталитет.

«Но несмотря на это, за время проживания во Флориде я завел много знакомых и друзей, поэтому все равно чувствуется какая-то ностальгия и привязка к этому месту», — написал сын Королевой.

В прошлом году исполнительница рассказала о реакции сына Архипа на измену ее мужа, стриптизера Тарзана. По словам артистки, 18-летний молодой человек заметил, что «происходит какая-то заморочка». «Он говорит: "Мама, а чего вы паритесь? Да ерунда все. Расслабьтесь, блин. Вы постарели. Я вспоминаю вас десять лет назад — вы бы вообще даже внимания на это не обратили"», — отметила Королева. Артистка призналась, что именно легкое отношение Архипа помогло «снизить градус напряжения» в семье.