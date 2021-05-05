Поклонники осудили Наташу Королеву за признание в любви Тарзану

Поклонники осудили певицу Наташу Королеву в сети из-за видео с признанием в любви мужу Сергею Глушко, более известному как Тарзан. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Отпраздновав 20 лет совместной жизни, пара отправилась в Майами. Там Королева записала видео с прогулки на яхте, сопроводив пост текстом о своих отношениях с Тарзаном. «Подобно абрикосовому дереву растет, распускается и дает свои плоды наша абрикосовая история любви... И вопреки всем стараниям "добрых людей" корни нашего дерева крепкие, как наша любовь!» — написала артистка.

Многие подписчики Королевой вспомнили измену ее мужа и заявили, что паре стоило расстаться. «Наташа, вы достойны лучшего окружения», «Корни вашего дерева гнилые, к великому стыду и сожалению», — писали поклонники.

Ранее подписчики уже также пристыдили певицу из-за клипа на ее новую композицию, в котором она снялась со своим мужем. По сюжету ролика они гуляют по тропическому пляжу. В песне, которую супруги также исполнили вместе, поется про «огонь любви». «Тарзан изменял, изменяет и будет изменять!!!», «Вы такая хорошая. А Сережа ваш…», — возмутились пользователи.

В сентябре стало известно, что пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.