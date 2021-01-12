Поклонники пристыдили Наташу Королеву за видео с Тарзаном

Певицу Наташу Королеву пристыдили в сети из-за видео с изменявшим ей стриптизером-бодибилдером Тарзаном. Ролик она опубликовала в Instagram.

Королева выложила клип на новую композицию, в котором она снялась со своим мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. По сюжету ролика они гуляют по тропическому пляжу. В песне, которую супруги также исполнили вместе, поется про «огонь любви».

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«В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Песню "Гори-гори!" написал мой талантливый друг Герман Титов, который очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Сережей непростого периода в жизни», — подписала публикацию певица.

Многие подписчики пристыдили поп-звезду в комментариях: «Тарзан изменял, изменяет и будет изменять!!!», «Вы такая хорошая. А Сережа ваш…», «Зачем он вам нужен? У вас появится достойный». Однако отдельные фанаты похвалили клип и пожелали звездной паре благополучия.

Ранее в декабре Королева уехала в Африку после скандала с изменами стриптизера Глушко. По словам звезды, прошедший год сильно ударил по ее семье и устроил проверку их отношениям с мужем.

В сентябре стало известно, что пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.