Подозреваемая в краже у Наташи Королевой скрылась от Интерпола в Африке

Подозреваемая в краже денег и украшений стоимостью пять миллионов рублей у певицы Наташи Королевой Милана-Екатерина Некруц, известная как поп-исполнительница Милана Миломанова, скрылась в Анголе. Об этом пишет «Пятый канал».

Отмечается, что разыскиваемая Интерполом Миломанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, указав, что она сделана в африканской стране. На снимке женщина запечатлена с местными жителями, некоторые из которых — начинающие артисты. «Один год меня не было, а теперь я здесь, на моей земле. Да, именно так, на моей земле много новых талантов», — подписала Миломанова фотографию.

Ранее полиция раскрыла дело о хищении драгоценностей российской певицы Наташи Королевой. По факту кражи была задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц. Женщина была автором интимного видео с супругом Королевой стриптизером Тарзаном (настоящее имя — Сергей Глушко) и его любовницей Анастасией Шульженко. После публикации ролика осенью 2020 года разразился скандал, связанный с изменой Глушко своей жене.

О хищении стало известно после того, как Королева вернулась из отпуска и не обнаружила у себя дома драгоценностей и крупной суммы наличных. Тогда певица написала заявление в правоохранительные органы по факту произошедшего.