Актер Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму в посольстве России в Париже

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье проголосовал на выборах в Государственную Думу в посольстве России в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, перед тем, как отдать свой голос, актер остановился у стенда с портретами кандидатов и изучил информацию о каждом.

Актер признался, что редко ходил на выборы во Франции, но, будучи гражданином России, посчитал это своим долгом. «Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным», — заявил Депардье в беседе с журналистами.

Он также подчеркнул, что считает режим в России демократическим.