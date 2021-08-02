Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму

Российская певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Государственную Думу, об этом артистка рассказала подписчикам в Instagram.

Поп-исполнительница выложила фотографию, где запечатлена в Центризбиркоме. Кроме того, она показала подписчикам удостоверение. «Очень волнительный день в ЦИК», — подписала она кадры.

Артистка будет участвовать в выборах от партии «Зеленая альтернатива». В Госдуме она хочет заняться решением экологических проблем и защитой прав животных. Свое желание заняться политикой Дайнеко объяснила тем, что публичные люди должны своим примером показывать аудитории: нынешнюю жизнь можно улучшить.

«В принципе экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то есть наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям», — сказала Дайнеко.

Ранее актер Дмитрий Певцов, призывавший вернуть советские пятилетки, заявил, что собрался баллотироваться в депутаты в качестве независимого кандидата. Певцов планирует избираться в центральном одномандатном округе Москвы под 200-м номером.

Выборы депутатов в российский парламент состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Россияне будут голосовать три дня, начиная с 17 сентября.