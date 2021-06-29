Российская певица Виктория Дайнеко объяснила свое желание заняться политикой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Исполнительница, которая собралась баллотироваться в Государственную Думу от «Зеленой альтернативы», заявила, что публичные люди должны своим примером показывать аудитории, что нынешнюю жизнь можно улучшить.

«В принципе, экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то есть наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям», — сказала Дайнеко.

Она призналась, что долго сомневалась в своем решении, так как видела, с какой критикой столкнулась экс-солистка «Тату» Юлия Волкова, которая приняла участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. «Когда люди из одной профессии приходят в другую, а тем более в политику, то сразу возникает огромное количество вопросов», — считает Дайнеко.

По словам артистки, в таких случаях не стоит обращать внимание на негативные комментарии. Она подчеркнула, что партия «Зеленая альтернатива» разделяет ее стремление к переменам и интересы.