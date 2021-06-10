Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко обращалась к дрессировщику Аскольду Запашному из-за соседа, который проживает в своей квартире с диким животным. Артист подтвердил опасения певицы. Подробностями истории Дайнеко поделилась в интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой.

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Дайнеко назвала происходящее «сюрреалистичной историей». Она стала замечать в районе своего дома мужчину, выгуливающего без намордника дикую пуму. Певица написала своему знакомому дрессировщику Аскольду Запашному, с которым снималась для одной передачи. Эксперт подтвердил, что прогулки с диким зверем могут быть опасны для окружающих. По словам Запашного, существуют «ботиночки для пумы», которые не позволяют животному выпускать когти, так как ими оно может причинить вред, как и клыками.

Певица в очередной раз встретила животное с хозяином по имени Сергей Татаринцев в Кунцевском парке, где давала интервью о проблеме. По словам артистки, она быстро отреагировала на появление пумы. «У меня начали трястись руки, у меня слезы в глазах», — пояснила Дайнеко. Вместе с соседями она также обращалась в правоохранительные органы, однако проблема не решилась. Певица просит сделать «что-нибудь такое», чтобы животное не гуляло там, где могут находиться дети.

О конфликте между Дайнеко и владельцем животного стало известно в апреле. Тогда певица пожаловалась, что мужчина выгуливает животное на детских площадках и делится кадрами с прогулок в сети. В ответ на жалобы соседей Татаринцев отметил, что сам решит, где пума будет жить и гулять.