Лолита затопила два этажа и осталась без страховки

Певица Лолита (Лолита Милявская) затопила своих соседей в Болгарии, где у нее есть квартира, и осталась без компенсаций, поскольку страховая компания отказалась возмещать убытки. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

«Рвануло соединение от стиральной машинки к крану, залила не только свою квартиру, но и два этажа насквозь. У соседей все сгнило, везде плесень. Моя квартира под списание, сгнило все», — поделилась артистка.

Милявская рассказала, что на момент аварии находилась в России и никак не могла повлиять на ситуацию, поскольку границы закрыты. Певица надеялась, что страховщики возместят ущерб согласно договору, однако те отказались. Лолите заявили, что она уже более 30 дней не владеет своим имуществом, поскольку все это время была в другой стране.

В конце ролика артистка попросила соотечественников, у которых есть жилье в Болгарии, никогда не обращаться в страховую фирму «ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД» и назвала ее сотрудников мошенниками. Однако Лолита подчеркнула, что в целом страховать жилье «правильно». По словам певицы, в ее залитой ранее квартире уже почти завершен «дистанционный» ремонт, за что она благодарна управляющей компании дома.

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