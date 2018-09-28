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Виктория Дайнеко стала жертвой воров-вандалов

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Виктория Дайнеко

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на неизвестных, которые украли датчики системы активного торможения с ее автомобиля Mercedes. Она рассказала о случившемся в Instagram.

Артистка отметила, что преступники также сорвали с автомобиля эмблему. То же самое произошло с машиной ее отца, припаркованной рядом. «Ребят, подсказка, если вы на машину любой другой марки поставите значок мерса, она им все равно не станет. Если вы тормозить не умеете, датчик не спасет. Если вы предпочитаете ворованные детали, то, конечно, чините свои мерсы не в официальных сервисах», — написала Дайнеко.

У нас в семье Мерседесы уже 5 лет. И только сейчас впервые столкнулись с тем что у двух машин и моей и папиной одновременно во дворе на парковке без камер украли эмблемы и датчики активного торможения. Ребят, подсказка, если вы на машину любой другой марки поставите значок мерса, она им все равно не станет. Если вы тормозить не умеете, датчик не спасёт. Если вы предпочитаете ворованные Детали, то конечно чините свои Мерсы не в официальных сервисах.

Фото опубликовано @victoriadaineko

В комментариях певица пожаловалась, что во дворе ее дома есть много дорогих машин, но обокрасть решили только автомобили, принадлежащие ей и ее отцу.

31-летняя Дайнеко — победительница телешоу «Фабрики звезд-5». В ее дискографии три альбома. Последняя пластинка «Смайлики» вышла в 2018 году.

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