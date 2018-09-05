Автора хитов Бориса Моисеева обокрали в московской сауне

Поэта Германа Витке обокрали в одной из саун Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 5 сентября.

Отмечается, что инцидент произошел в заведении на улице Малой Почтовой. Злоумышленник, личность которого еще не установлена, забрал у Витке 90 тысяч рублей.

49-летний Герман Витке — автор текстов песен таких исполнителей, как Анжелика Варум, Николай Басков, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте и Борис Моисеев. В частности, он участвовал в создании песен «Ля-ля-фа», «Королева», «Все в твоих руках», «Босоногий мальчик», «Два бездонных океана глаз» и «Одинокая волчица».

В августе стало известно, что исполнителя песни Despacito рэпера Daddy Yankee обокрали в испанской Валенсии, похитив у него украшения на два миллиона евро. Месяцем ранее жертвой ограбления стала эстрадная певица Ирина Круг, вдова шансонье Михаила Круга.

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