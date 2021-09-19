Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии

Чемпион мира по футболу англичанин Джимми Гривз умер на 82-м году жизни

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривз умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте лондонской команды.

Причины смерти спортсмена не уточняются. В заявлении отмечается, что у игрока осталось четверо детей, а также десять внуков и правнуков.

Гривз выступал за Тоттенхэм с 1961 по 1970 годы, он является лучшим бомбардиром в истории клуба. На счету форварда 266 голов в 379 матчах. Нынешний капитан шпор Харри Кейн является ближайшим преследователем Гривза, в его активе 223 забитых мяча в 341 игре.

Вместе с «Тоттенхэмом» форвард по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА. На протяжении карьеры нападающий также выступал за «Челси», «Милан» и «Вест Хэм».

В 1966 году Гривз в составе сборной Англии выиграл чемпионат мира. Всего на счету нападающего 44 гола в 57 играх в футболке национальной команды.