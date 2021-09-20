Дружелюбный дельфин погиб из-за своей любви к людям

Дружелюбный дельфин на юго-западе Англии погиб, ударившись об лодку в Ирландии, пишет Daily Mail.

Афалину, предпочитающую «общаться» с людьми больше, чем с сородичами, заметили в одной из бухт Корнуолла. Животное плавало вместе со спортсменами и каякерами, играло вместе с детьми. Отдыхающие дали дельфину кличку Ник и начали выкладывать с ним видео в социальных сетях. Морское млекопитающее стало звездой после того, как в интернете появилось видео, где дельфин играет с детьми и байдарочниками. При этом зоологи утверждали, что такое поведение дельфинов считается отклонением от нормы. Животных, предпочитающих общество людей, а не других дельфинов, называют «социальными одиночками».

В сентябре афалину нашли мертвой в Ирландии. По характеру травм ученые поняли, что дельфина сбила лодка, животное погибло из-за своей любви к людям.

Ранее охотники убили 1428 особей атлантического белобокого дельфина. Они ошиблись с расчетами и думали, что в стае всего лишь 200 дельфинов. Как рассказали местные, смерть дельфинов оказалась бесполезной — охотники получили слишком много мяса и не знают, что с ним делать.