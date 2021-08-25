Дельфины помогли спасти дрейфовавшего 12 часов в ледяной воде мужчину

Пловец у берегов Ирландии 12 часов дрейфовал в холодной воде и спасся благодаря дельфинам

Дельфины в ирландском заливе Трали помогли спасти пловца, который 12 часов дрейфовал в ледяной воде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно сообщению, опубликованному на странице спасательной службы в Facebook, береговая охрана запросила помощь спасателей после того, как на пляже нашли одежду пловца.

На помощь мужчине отправилась спасательная лодка, позже к поискам подключились вертолеты. Ирландца в возрасте около 30 лет нашли в четырех километрах от берега более чем через 12 часов после того, как он начал заплыв. Пловца окружали дельфины.

На момент обнаружения мужчина находился в сознании. Пострадавшего извлекли из воды и доставили на берег, где его осмотрели врачи скорой помощи. Пловец был истощен и страдал от переохлаждения. На нем были только короткие плавки. Спасенный заявил, что пытался проплыть более восьми километров от берега, но оказался плохо подготовлен к заплыву. Ирландца госпитализировали.

Команда спасателей считает, что стая дельфинов помогла в спасении мужчины. Спасатель-волонтер Джеки Мерфи назвала чудом тот факт, что мужчина остался жив.

Капитан спасательного судна О’Коннелл рассказал, что морские животные плавали кругами вокруг ирландца и вели себя неагрессивно. Вероятно, они пытались защитить его. Он подчеркнул, что спасателям удалось заметить пловца именно благодаря дельфинам.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Квинсленд три часа провел в кишащей акулами воде после того, как его лодка перевернулась вблизи Большого Барьерного рифа. Дайвер в отчаянии подал сигнал бедствия при помощи радиомаяка, и за ним прилетел спасательный вертолет.