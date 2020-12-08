Двое мужчин всю ночь дрейфовали в кишащем акулами океане и спаслись

Двое рыбаков в Торресовом проливе между Австралией и Новой Гвинеей потерпели крушение и провели ночь в кишащей акулами воде, после чего их спас экипаж нефтяного танкера. Об этом сообщает издание LAD Bible.

Двоюродные братья в возрасте 37 и 47 лет потерпели кораблекрушение после того, как их рыболовное судно было сильно повреждено. Мужчины провели ночь, цепляясь за контейнер с топливом и кусок дерева. За ночь они продрейфовали около 10 километров.

Когда рыбаки находились в воде около 15 часов, их заметил капитан нефтяного танкера MT GODAM. Команда развернула судно и подняла пострадавших на борт.

Мужчины рассказали, что в какой-то момент их окружили акулы. Хищная рыба подплыла к одному из братьев, пока другого поднимали из воды на танкер.

«Они были уставшими и простудились, так как провели в воде больше десяти часов», — рассказал капитан судна Ритеш Бхамария (Ritesh Bhamaria). Пострадавших доставили в больницу, откуда они позже вернулись домой.

Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Флорида спасен пропавший моряк. Спустя два дня после исчезновения его нашли цепляющимся за перевернутую яхту.