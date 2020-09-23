Мужчина потерял лодку и три дня дрейфовал в океане на оранжевом ящике

Индонезийский рыбак потерял лодку и три дня дрейфовал в океане на ящике для рыбы. Об этом сообщается на сайте Newsflare.

14 сентября 46-летний Удин Диман (Udin Diman) из индонезийской провинции Северное Малуку ушел ловить рыбу на продажу. Семья ожидала его домой к вечеру, но он так и не вернулся. Когда прошли сутки, родственники обратились в полицию.

Спасатели проверили места, где Удин часто рыбачил, однако его там не оказалось. Тогда они расширили зону поисков и спустя два дня обнаружили голодного и обезвоженного Удина, который находился в оранжевом ящике для рыбы. «Мы пока не знаем точно, каким образом ему удалось прожить три дня без воды и еды, — заявил руководитель команды спасателей. — Но ему очень повезло».

Рыбака доставили в больницу, накормили и через несколько часов отпустили домой. Он рассказал, что его лодка попала в сильное течение, а затем перевернулась. Ему удалось уцепиться за ящик, в котором его и нашли спасатели.

В 2018 году сообщалось, что американские моряки спасли рыбаков из Филиппин, которые несколько дней дрейфовали в океане на самодельном плоту. Их лодка затонула после столкновения с двухметровым марлином. Острый нос рыбы пробил в днище две крупные дыры, в которые хлынула вода.