Пропавшего моряка нашли на перевернутой яхте спустя два дня

У берегов американского штата Флорида спасен пропавший моряк. Об этом сообщает CNN.

62-летний Стюарт Би (Stuart Bee) вышел в море из порта Канаверал на своей 9,7-метровой яхте Stingray 27 ноября. На следующее утро его исчезновение заметил сотрудник пристани и обратился в Береговую охрану США. На поиски пропавшего моряка отправили военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, а окрестные суда попросили сообщать, если они заметят Stingray. В спасательной операции также принимала участие пограничная служба.

В воскресенье, 29 ноября, Би заметили в 138 километрах от берега. Его яхта была перевернута, но он продолжал за нее цепляться. Около 11 часов утра его подобрало судно Береговой охраны. Би остался жив, но провел в воде почти два дня. О состоянии мужчины не сообщается, каким образом перевернулась его яхта, также пока неизвестно.

В 2018 году сообщалось, что американские моряки спасли рыбаков из Филиппин, которые несколько дней дрейфовали в океане на самодельном плоту. Их лодка затонула после столкновения с двухметровым марлином. Острый нос рыбы пробил в днище две крупные дыры, в которые хлынула вода.