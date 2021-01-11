Моряк три дня дрейфовал в море после отказа двигателя яхты и радиостанции

Британские полицейские в проливе Ла-Манш спасли моряка, который три дня дрейфовал в открытом море на яхте после отказа двигателя и радиостанции. Об этом сообщает издание The West.

В воскресенье, 10 января, команда морской полиции английского графства Кент патрулировала акваторию и увидела судно вблизи порта Дувра.

На борту яхты находился мужчина, который рассказал, что уже три дня безнадежно дрейфует в море после отказа двигателя и потери радиосвязи.

Полицейские отбуксировали яхту моряка в порт. «Надо отдать ему должное, он поднял паруса, но в эти дни не было ни единого порыва ветра, который мог бы помочь ему добраться до берега», — отметили сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина и его яхта не пострадали в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков в Торресовом проливе между Австралией и Новой Гвинеей потерпели крушение и провели ночь в кишащей акулами воде, после чего их спас экипаж нефтяного танкера. Мужчины провели ночь, цепляясь за контейнер с топливом и кусок дерева.