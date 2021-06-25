Женщина похоронила супруга-дельфина и зареклась выходить замуж снова

Миллионерша из Великобритании Шарон Тендлер (Sharon Tendler) овдовела после того, как ее муж-дельфин скончался из-за проблем с желудком. Об этом сообщает издание Mirror.

В 26 лет Тендлер впервые увидела в Израиле дельфина по имени Синди и сразу почувствовала связь между ними. В течение долгих 15 лет она регулярно летала из Великобритании в Израиль, чтобы увидеться с ним.

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В 2005 году британка и 35-летний дельфин поженились. Миллионерша устроила пышную свадьбу, на которой присутствовали гости и со стороны невесты, и со стороны жениха. В интервью журналистам, которые присутствовали на церемонии, женщина сказала: «Это не извращение. Синди — любовь всей моей жизни. Но я люблю его не так, как женщина любит мужчину, — я испытываю к нему чистую любовь и глубокую привязанность».

Несколько месяцев назад Синди скончался от болезни желудка. Пара прожила в браке 16 лет. Вдова заявила, что больше никогда не выйдет замуж, и назвала себя «женщиной одного дельфина».

Ранее сообщалось, что мэр мексиканского города «женился» на крокодиле ради хорошего улова. Символический обряд был проведен из суеверия, согласно которому животное на самом деле является заколдованной принцессой и после свадьбы принесет городу удачу.