Женщина решила выйти замуж за канделябр

Жительница британского города Лидс, штат Йоркшир, намерена заключить неофициальный брак с канделябром. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

35-летняя Аманда Либерти (Amanda Liberty) купила канделябр на интернет-аукционе. «Я потратила 400 фунтов (32 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), чтобы его доставили из Европы, — рассказывает она. — Это была настоящая любовь с первого взгляда».

Аманда дала канделябру имя Люмьер и уже купила обручальные кольца. Она утверждает, что заботится о его внешнем виде и полирует почти каждый вечер. «Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая», — заверила женщина.

Помимо Люмьера, у Аманды есть и другие канделябры, с которыми ее связывают открытые отношения. В прошлом она была влюблена в нью-йоркскую статую Свободы и даже взяла ее фамилию. Поддерживать роман на расстоянии оказалось слишком сложно, поэтому им пришлось расстаться.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр (Eklöf Berliner-Mauer), с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри (Erika LaBrie), в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.

В 2017 году сообщалось, что жительница американского города Сан-Диего, штат Калифорния, утверждает, что «заключила брак» с железнодорожной станцией Санта-Фе. По ее словам, она была влюблена в это здание с детства.

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