В российском регионе нашли окаменелые останки вымерших моллюсков

В Кировской области возле урочища Векшеведиха нашли окаменелые останки вымерших моллюсков — аммонитов и белемнитов юрского периода. Об этом сообщил путешественник Аркадий Олин на свей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Интересно, что из-за своей необычной формы ископаемым раковинам приписывают различные магические и фантастические свойства, из-за чего многие люди желали иметь их у себя. Эти окаменелости для многих народов мира считаются символом семейного счастья, достатка и благополучия», — написал Олин.

Кроме того, по его словам, находкам приписывают и способность даровать магические свойства. Однако путешественник отметил, что на самом деле это «всего лишь красивая история».

Ранее в Оренбургской области палеонтологи впервые в России нашли следы триасовых рептилий. Регион является уникальной территорией для палеонтологов, поскольку здесь сохранились геологические слои позднепермской и раннетриасовой эпох.