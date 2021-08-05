Россиянин обнаружил окаменелости древних моллюсков около Норильска

Сотрудник «Заповедников Таймыра» обнаружил окаменелости древних моллюсков в окрестностях Норильска. Об этом россиянин рассказал в своем Instagram.

«Те окаменелости (...) принадлежат ортоцератидам, палеозойским морским обитателям, которые вымерли, примерно, в Триасе, а это около 200 миллионов лет назад», — написал он в соцсети.

Россиянин добавил, что размер моллюска составляет около двух метров. Отпечаток, который мужчина нашел в камне, — это специальное приспособление, которое предназначено для реактивного перемещения моллюска в воде.

«Природа у нас труднодоступная, поэтому все окаменелости в неплохом состоянии. Конечно, если бы здесь была глобальная цивилизация, например, крупные города, то следов древних моллюсков не было бы», — рассказал изданию «Таймырский телеграф» заведующий отделом хранения фондов музея Норильска Дмитрий Шебалков.

Ранее российский блогер проплыл на каяке из Архангельска в Мурманск. Он добрался до места назначения за 31 день, преодолев 1000 километров.