63-летняя Шэрон Стоун снялась в купальнике и взволновала фанатов

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась фотографией в откровенном образе и взволновала поклонников внешним видом. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 63-летняя знаменитость позирует на фоне моря в черном слитном купальнике и солнцезащитных очках. Фотограф запечатлел Стоун лежащей на каменном выступе. «Забота о себе имеет значение», — подписала она публикацию, которая набрала почти 50 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешность актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Ты выглядишь сенсационно!», «Прекрасная и сильная женщина. Береги себя!», «Сексуальное тело», «Все еще невероятно выглядишь!», «Ты олицетворяешь фразу о том, что возраст — это всего лишь цифра», «Сногсшибательна», — восхищались фанаты.

В мае Шэрон Стоун опубликовала ролик в облегающем наряде и удивила поклонников своей молодостью. На кадрах короткого видео звезда продемонстрировала образ, в котором появилась в эфире американской передачи The Daily Show. Она была одета в бежевое облегающее платье длины миди и туфли-лодочки на каблуках такого же цвета.