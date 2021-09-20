Автомобили Tesla назвали опасными из-за руля

Специалисты агентства Consumer Reports назвали новые электрокары Tesla небезопасными из-за руля. Об этом сообщается на сайте организации.

Протестировавшие новую версию автомобиля Tesla Model S эксперты отметили инновационный руль, получивший форму штурвала. Авторы назвали его «коромыслом» и заявили, что данный элемент управления является непривычным для рядового автолюбителя и может стать причиной аварии. В частности, при резком повороте приходится сильно выкручивать штурвал в сторону, и амплитуды плечевого сустава может быть недостаточно. В случае управления на автомобиле с классическим рулем резкие повороты совершаются перехватыванием рулевого колеса.

Специалисты отметили, что во время движения при заторе или при работе круиз-контроля руки буквально некуда положить. Кисти и предплечья находятся в постоянном напряжении.

Еще одним недостатком штурвала Tesla Model S назвали неудобное расположение переключателей указателя поворота, которые располагаются непосредственно на руле и поворачиваются вместе с ним. Эксперты Consumer Reports заявили, что несколько раз не успевали подать сигнал о смене маневра. «Я случайно вымыл лобовое стекло и просигналил невиновным прохожим, делая повороты», — отметил инженер Алекс Книжек (Alex Knizek).

Единственным преимуществом штурвала специалисты назвали тот факт, что он не заслоняет собой приборную панель, что происходит в случае традиционного руля. Авторы отчета попросили Tesla объяснить смену руля на штурвал в своих автомобилях, однако не получили оперативного ответа.

В начале сентября новый электрокар Tesla Model S Plaid со штурвалом установил рекорд скорости среди серийных электрокаров на трассе «Нюрбургринг». Автомобиль, управляемый автогонщиком, побил рекорд, установленный в 2019 году Porsche Taycan, на 12 секунд.