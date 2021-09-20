Яна Рудковская станцевала в купальнике на камеру и вызвала споры в сети

Российский продюсер Яна Рудковская опубликовала новый ролик с отдыха в Турции и вызвала споры в соцсетях. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

46-летняя знаменитость станцевала на камеру в слитном купальнике фиолетового цвета бренда Natayakim, который оформлен полупрозрачными черными вставками. На размещенных кадрах она запечатлена рядом с бассейном с распущенными волосами. Образ Рудковской дополнили белые солнцезащитные очки прямоугольной формы.

«Так, дорогие, танцую как умею, ни на какие лавры не претендую (...) Мое видео снято на обычную камеру, так что можно снова достать лупы и обсудить меня: молодым, стройным и красивым!» — подписала пост продюсер. Подписчики неоднозначно отнеслись к ее видео, о чем принялись высказываться в комментариях. В частности, одни раскритиковали ее внешний вид. «Не надоело кривляться?», «Ноги непропорциональные», «Какая то квадратная, как палка. Ни форм, ни гибкости», — отметили они.

В то же время другие фанаты восхитились фигурой Рудковской. «Красивая, успешная, счастливая женщина,», «Всем бы так выглядеть в 40 лет», «С фигуркой все прекрасно, «Яночка, вы красотка!», «Шикарная фигура», — написали юзеры.

Звезда отдыхает в пятизвездочном отеле Maxx Royal в турецком Кемере.

Ранее в сентябре Яна Рудковская также показала фигуру в бикини без фотошопа. В ролике женщина заходит в море в слитном купальнике модного дома Versace с вырезом на спине и фирменным принтом бренда. Ее волосы распущены, образ дополнили солнцезащитные очки.