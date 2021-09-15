Рудковская показала фигуру в купальнике без фотошопа

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась новым видео с отдыха без ретуши и вызвала споры в соцсетях. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

46-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором показала фигуру без фотошопа. На размещенных кадрах женщина заходит в море в слитном купальнике модного дома Versace с вырезом на спине и фирменным принтом бренда. Волосы Рудковской распущены, ее образ дополнили солнцезащитные очки.

«Перешли с широкоформатного режима съемки на нормальный. Ну что, обсудим?» — написала продюсер в описании к публикации. Подписчики неоднозначно отнеслись к ее видео, о чем принялись высказываться в комментариях. Так, одни обругали ее внешний вид. «Как зомби вошла в море», «Навязываете нам свою фигуру?», «Похожа на робота», — отметили они.

В то же время другие фанаты восхитились фигурой Рудковской. «Для вашего возраста прекрасная подтянутая фигурка», «В любом формате классная», «Очень натурально», «Ну, это уже получше, без кривляний и ненужной напыщенности, так держать», «Шикарная фигура», — написали юзеры.

Известно, что продюсер отдыхает в пятизвездочном отеле Maxx Royal в турецком Кемере.

В августе новый снимок Рудковской в купальнике Dior разочаровал подписчиков. Она сфотографировалась на борту яхты, сидя на разноцветном пледе французского модного дома Dior и в слитном купальнике с принтом в технике тай-дай.