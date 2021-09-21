Посольство США в России прокомментировало задержание украинского шпиона с бомбой

Задержание гражданина Украины сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Крыму было незаконным, оно политически мотивированно и связано с его журналистской работой. С таким комментарием выступил пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц в своем Twitter.

«Эти ложные обвинения связаны с тем, как он освещает условия в Крыму. Журналистика — это не преступление», — написал представитель дипмиссии. Ребхольц также напомнил, что мужчину обвиняют в производстве бомбы и шпионаже на Украину.

О задержании украинца Есипенко стало известно 16 марта. По данным ФСБ, шпион вел фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. В автомобиле мужчины нашли взрывное устройство. Он работал на проект «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Вскоре украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту задержания Есипенко.