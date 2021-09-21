Смерть подростка на популярном курорте объяснили «невероятной неудачей»

Следствие объяснило смерть британского подростка, которая умерла во время отдыха во Франции, «невероятно неудачливым стечением обстоятельств». Об этом пишет Mirror.

В апреле 2020 года 16-летняя британка Эприл Скорер (Apryl Scorer) отдыхала с родителями в кемпинге на юге Франции — в это место они приезжали в течение нескольких лет. В один из дней отпуска девочка отправилась вместе с подругой в местный бар, где они выпили алкогольные напитки. Сразу после этого девушке стало «заметно плохо».

Согласно отчету помощника коронера Николаса Грэма (Nicholas Graham), подростки ушли из бара вместе — Скорер с трудом говорила и передвигалась, туристка была практически без сознания.

«Патрульная машина увидела двух девочек на обочине дороги, в 2:56 утра ей вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, Скорер скончалась», — отметил Грэм.

Вскрытие показало низкий уровень алкоголя в крови Скорер, хотя поведение британки описывалось как «пьяное». Помощник коронера предположил, что ухудшение состояния туристки являлось следствием сердечного приступа. Патологоанатомическое исследование, которое провели позже, подтвердило эту догадку — у подростка выявили ранее существовавшее сердечное заболевание.

«Не думаю, что алкоголь вообще сыграл какую-то роль в смерти девушки. Это просто невероятно неудачливое стечение обстоятельств того вечера», — заявил помощник коронера.

Ранее в июле американец поехал на популярный курорт, чтобы отметить годовщину свадьбы со своей женой, и умер при загадочных обстоятельствах. Так, тело туриста было найдено застрявшим в окне ванной комнаты отеля, который находился в десяти километрах от гостиницы, где остановилась семейная пара.

