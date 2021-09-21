Российский фондовый рынок закрылся ростом

Российский фондовый рынок во вторник, 21 сентября, впервые за несколько дней закрылся незначительным ростом основных биржевых индексов. На момент завершения торгов Московской биржи индекс Мосбиржи вырос на 0,02 процента до 3970,48 пункта, индекс РТС — на 0,6 процента до 1710,90 пункта.

На 18:50 курс доллара снизился на 0,37 рубля до 73,08 рубля, курс евро — на 0,48 рубля до 85,66 рубля. Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются по 74,25 доллара за баррель (плюс 0,45 процента), марки WTI — по 70,34 доллара (плюс 0,2 процента).

Лидером роста «голубых фишек» стал «Газпром» — плюс 2,55 процента до 334 рублей за акцию, «Роснефть» — плюс 1,51 процента до 560,85 рубля и «Татнефть» — плюс 0,88 процента до 491,8 рубля. Больше всего подешевели акции «Полиметалла» — минус 1,9 процента до 1330,5 рубля за штуку, Сбербанка — минус 1,36 процента до 322,48 рубля и «Полюса» — минус 1,05 процента до 12744,5 рубля.

Мосбиржа сообщила, что с 6 декабря сдвигает начало утренней торговой сессии с 10:00 на 07:00 утра. Общее время торгов на рынке акций вырастет до 17 часов в сутки.