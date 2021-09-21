Определено место России в инновационном мире

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), входящая в структуру ООН, определила место России в инновационном мире, составив очередную версию ежегодного рейтинга «Глобальный инновационный индекс». Он опубликован на сайте организации.

В свежей версии рейтинга Россия заняла 45-е из общих 132 мест. Итоговый результат складывается из двух факторов, или субиндексов (ресурсы инноваций и результаты инноваций), каждый из которых делится еще на несколько составляющих — всего 81 показатель.

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В субиндексе ресурсов инноваций Россия заняла 43-е место, по результатам инноваций — 52-е. Наилучший результат Россия продемонстрировала по показателю развития человеческого капитала и науки (29-е место), худший — по показателю верховенства закона (109-е место).

По критерию качества регулирования Россия заняла 100-е место, регулятивной среды — 92-е, по показателю развития институтов — 67-е. При этом по последнему показателю результат улучшен после прошлогоднего 71-го места.

Лидером общего рейтинга стала Швейцария. Второе и третье места заняли Швеция и США соответственно. Также в первую десятку вошли Великобритания, Южная Корея, Нидерланды, Финляндия, Сингапур, Дания и Германия. Китай оказался на 12-м месте.