Фотография полной Насти Ивлеевой разочаровала ее фанатов

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась фотографией, на которой она выглядит полной, и разочаровала фанатов. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость снялась вместе с эстонским хип-хоп-исполнителем Томасом Таммеметсом, который более известен под псевдонимом Томми Кэш. Пара позирует сидя за столом, на котором стоят различные блюда фастфуда, а именно — бургеры, картошка фри, пончик, салаты с майонезом и жареная курица.

На размещенном снимке видно, что Ивлеевой и Кэшу прибавили лишний вес с помощью фотошопа. Участники съемки демонстрируют жировые складки на теле и второй подбородок. Так, например, рэпера запечатлели в расстегнутой рубашке, а телезвезду — в облегающем костюме.

Подписчики блогерши не оценили новый пост и обвинили ее в фэтшейминге (термин для осуждения или высмеивания людей с избыточным весом). «Томми и Настя, вы мне нравились до этого момента. Это отвратительно. Полное проявление фэтшейминга», «Что за жесть», «Отвратительно», «В следующий раз продумайте свое искусство и все последствия, которые оно влечет за собой», «Отписываюсь, никто не имеет права высмеивать полноту», — писали поклонники.

В августе Анастасия Ивлеева показала фанатам снимок с отдыха в бикини. Она сфотографировала себя на пленочную камеру в номере отеля, стоя полубоком с собранными в пучок волосами в кроп-топе белого цвета и красных трусах.