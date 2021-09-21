Арбенина пожаловалась на «пустышек» в музыкальной индустрии

Вокалистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пожаловалась, что на фоне пандемии коронавируса в музыкальной индустрии появилось много «пустышек». Об этом сообщает Starhit.

«Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки — они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание», — заявила артистка.

По словам певицы, пандемия COVID-19 «задушила» талантливых музыкантов, отняв у них возможность расти. Аналогичная ситуация сложилась и с начинающими исполнителями, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

При этом Арбенина порадовалась, что теперь у нее появилось больше времени на детей.« И более того, могу сказать, что если нет радости дома и нет чувства семьи, то никакие деньги не спасут», — подчеркнула она.

Ранее артистка рассказала, что из-за коронавируса у нее начались проблемы со здоровьем. По словам дважды переболевшей Арбениной, у нее начали «садиться связки», будто она дала 30 концертов. Кроме того, звезда пожаловалась на быструю утомляемость.