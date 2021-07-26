У дважды переболевшей коронавирусом Арбениной начались проблемы со связками

Вокалистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, что из-за коронавируса у нее начались проблемы со связками. Об этом сообщает WomanHit.

Дважды переболевшая COVID-19 артистка отметила, что не почувствовала никаких симптомов. «У меня не было ни температуры, обоняние присутствовало. Все было нормально. Но потом у меня дико заболела голова. Я еще подумала, что мигрень — это такая барская болезнь», — вспомнила исполнительница.

В итоге она решила сдать кровь на антитела и узнала, что она переболела в ноябре прошлого года. В июне она снова сдала кровь — антител стало значительно больше, что свидетельствовало о повторном заражении. «Говорят, что я болела второй раз. Надо мной мои ребята смеются — мол, я мутант или киборг. А у меня все нормально», — сказала Арбенина.

По словам артистки, у нее начали «садиться связки», будто она дала 30 концертов. Кроме того, звезда пожаловалась на быструю утомляемость. Несмотря на проблемы со здоровьем, Арбенина надеется, что в августе ей удастся отправиться в США вместе с детьми.